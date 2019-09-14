Gökhan Gönül 1 yıl daha Beşiktaş'ta kalacak
Beşiktaş'ın tecrübeli sağ kanat oyuncusu Gökhan Gönül, siyah beyazlı ekiple olan sözleşmesini 1 yıl uzatacak.
Beşiktaş, tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül'ün sözleşmesi uzatıyor. Siyah beyazlı ekip, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ile 1 yıl daha anlaşmayı planlıyor. Yönetim ve Gönül arasında yazılı olmayan bir anlaşma var. Buna göre tecrübeli oyuncu 30 maç ve üzeri oynarsa sözleşmesi uzayacak.
GÖKHAN GÖNÜL İLE 1 YIL DAHA
Beşiktaş Yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ile 1 yıl daha anlaşmayı planlıyor. Yönetim ve Gönül arasında yazılı olmayan bir anlaşma var. Buna göre tecrübeli oyuncu 30 maç ve üzeri oynarsa sözleşmesi uzayacak. 34 yaşındaki yıldız bu sezon 3 maçta da 90 dakika oynadı.