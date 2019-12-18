: Tartışmaların odağındaki Gökhan'ın 2015'teki fotoğrafı olay oldu

18.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:27

Galatasaray alt yapısından yetişen Çıra'nın, maç sonunda kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü Muslera ile 2015 yılılnda sarı kırmızılı kulübün U19 takımında forma giydiği dönemde çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

23 yaşındaki Gökhan Çıra, deplasmanda 2-0 kazandıkları Galatasaray karşılaşmasının ardından sosyal medya paylaşımı ve sözleri ile Galatasaray camiasının büyük tepkisini çekmişti.

ÇIRA-MUSLERA GERGİNLİĞİ

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera da maçın ardından genç futbolcu Gökhan Çıra'ya tepki göstermişti. Çıra, Muslera'nın kendisini darp ettiğini iddia etmişti. Muslera da herhangi bir darp eylemi olmadığını ve Çıra'nın yetiştiği kulübe saygı göstermesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunduğunu belirtmişti.

MUSLERA'YLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ

Maçın ardından tartışmaların ortasındaki isim olan Çıra'nın 2015 yılında Muslera ile çekildiği fotoğraf gün yüzüne çıktı. Kamuoyuna sızan fotoğrafta Çıra, Galatasaray alt yapısında oynarken Muslera'yla samimi bir poz verdiği görülüyor.

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