Haberler » Spor » Tartışmaların odağındaki Gökhan'ın 2015'teki fotoğrafı olay oldu - Spor

Tartışmaların odağındaki Gökhan'ın 2015'teki fotoğrafı olay oldu

Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ettiği olaylı gecede, tartışmaların odağında olan isim Gökhan Çıra'nın 2015 yılında Fernando Muslera ile çekildiği fotoğraf gün yüzüne çıktı. Çıra, dün akşam yaptığı açıklamada Muslera'nın kendisine saldırdığını ifade etmişti.

18.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:27
Tartışmaların odağındaki Gökhan'ın 2015'teki fotoğrafı olay oldu

alt yapısından yetişen Çıra'nın, maç sonunda kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü Muslera ile 2015 yılılnda sarı kırmızılı kulübün U19 takımında forma giydiği dönemde çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

23 yaşındaki , deplasmanda 2-0 kazandıkları Galatasaray karşılaşmasının ardından sosyal medya paylaşımı ve sözleri ile Galatasaray camiasının büyük tepkisini çekmişti.

ÇIRA-MUSLERA GERGİNLİĞİ

Galatasaray kaptanı da maçın ardından genç futbolcu Gökhan Çıra'ya tepki göstermişti. Çıra, Muslera'nın kendisini darp ettiğini iddia etmişti. Muslera da herhangi bir darp eylemi olmadığını ve Çıra'nın yetiştiği kulübe saygı göstermesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunduğunu belirtmişti.

MUSLERA'YLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ

Maçın ardından tartışmaların ortasındaki isim olan Çıra'nın 2015 yılında Muslera ile çekildiği fotoğraf gün yüzüne çıktı. Kamuoyuna sızan fotoğrafta Çıra, Galatasaray alt yapısında oynarken Muslera'yla samimi bir poz verdiği görülüyor.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Tartışmaların odağındaki Gökhan'ın 2015'teki fotoğrafı olay oldu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (2)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler