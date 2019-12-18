Gökhan Çıra Fatih Terim'den özür diledi
Son dakika haberine göre; Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından Fatih Terim hakkında ağır sözler sarf eden Gökhan Çıra, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çıra, Fatih Terim ve Galatasaray taraftarından özür diledi.
Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrasında yaşanan olayların başrolünde yer alan isimlerden olan ve Fatih Terim'e "sen mafya mısın" diyen Gökhan Çıra, sosyal medya üzerinden özür diledi.
Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan 23 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle herkese merhaba. Dün yaşanan tatsız olaydan dolayı başta ultrAslan'dan, bütün Galatasaray taraftarından özür dilerim. Kimseyle bir sorunum yoktur. Sadece eskiden yaşanan olaylardan dolayı biraz doluydum. Tekrar Fatih hocadan ve ultrAslan'dan özür dilerim" açıklamasını yaptı.
Haber Videosu: Gökhan Çıra Fatih Terim'den özür diledi
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Her yer mafya dolu filimlerde oyleCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sonradan ozur dileyeceksen hic konusmayacaksin. Madem konustun lafinin arkasinda duracaksin. Ama belliki kokutmuslar seni, yasinda kucuk. Ha o zaman buyuk laf etmeyeceksin. Tukurdugunu yalatirlar adama. Delikanli diyede gezmeyeceksin ortaliklarda. Kimsenin zoruna gitmesin. Ozellikle kusgillerin. Bu senede sampiyon cimbom.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Zeka sıkıntımızın en bariz örneği. İlk başta her türlü laf erkekliğini göster. Sonra geri vites yapıp özür dile. Aynı arda turan. En başta akıllı insan gibi dursalar, özür dilemeye gerek duymazlar. . .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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ne oldu kardeşim dün aslan kesiliyordun bugün ne değişti de özür dilemeye karar verdinCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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GÖKHAN BİR ANDA SİNDİ. . ANLAMADIK . . . DİĞER FUTBOLCU VE TEKNİK DİREKTÖR DE GERGİNDİ, ONLAR DA MI YALANCI. . . MUSLERA MAĞLUP 3. LIG OYUNCUSUNUN YANINA GİDİP BİR ŞEYLER DİYECEK KADAR EFENDİ. . PSG YE KAFA ATSANIZA REALE ? . . . ALİ KOÇ HAKLI MI DİYELİM ŞİMDİ. . . İZLİYORUZ AMA 3. LIG TAKIMINI DA EZDIRMEYIZ . . .Cevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır
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Bu adamin arkasında kim var onu arastirmak lazim fatih terime mafya dedi mahkemeye verilmesi lazimCevap Yaz 29 5 Yayından Kaldır
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MAFYA MAFYA MAFYA4 3 Yayından Kaldır
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Bence neden bir anda geri adım attı, asıl onun araştırılması lazım. . kusura bakma5 3 Yayından Kaldır
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Agzindan cikani kulagin duyacak, herkes icin gecerli.Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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MEMLEKETE KORKU HAVASI HAKiM, HERKES HERKESTEN KORKUYORCevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır