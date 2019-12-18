Haberler » Spor » Gökhan Çıra Fatih Terim'den özür diledi - Spor

Gökhan Çıra Fatih Terim'den özür diledi

Son dakika haberine göre; Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından Fatih Terim hakkında ağır sözler sarf eden Gökhan Çıra, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çıra, Fatih Terim ve Galatasaray taraftarından özür diledi.

18.12.2019 19:53 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:59

Tuzlaspor - maçı sonrasında yaşanan olayların başrolünde yer alan isimlerden olan ve 'e "sen mafya mısın" diyen , sosyal medya üzerinden özür diledi.

Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan 23 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle herkese merhaba. Dün yaşanan tatsız olaydan dolayı başta ultrAslan'dan, bütün Galatasaray taraftarından özür dilerim. Kimseyle bir sorunum yoktur. Sadece eskiden yaşanan olaylardan dolayı biraz doluydum. Tekrar Fatih hocadan ve ultrAslan'dan özür dilerim" açıklamasını yaptı.


Haber Videosu

: Gökhan Çıra Fatih Terim'den özür diledi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (36)

  • MESUT:
    Sonradan ozur dileyeceksen hic konusmayacaksin. Madem konustun lafinin arkasinda duracaksin. Ama belliki kokutmuslar seni, yasinda kucuk. Ha o zaman buyuk laf etmeyeceksin. Tukurdugunu yalatirlar adama. Delikanli diyede gezmeyeceksin ortaliklarda. Kimsenin zoruna gitmesin. Ozellikle kusgillerin. Bu senede sampiyon cimbom.
    Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
  • YASİR:
    Zeka sıkıntımızın en bariz örneği. İlk başta her türlü laf erkekliğini göster. Sonra geri vites yapıp özür dile. Aynı arda turan. En başta akıllı insan gibi dursalar, özür dilemeye gerek duymazlar. . .
    Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
  • RUHI-BJK:
    GÖKHAN BİR ANDA SİNDİ. . ANLAMADIK . . . DİĞER FUTBOLCU VE TEKNİK DİREKTÖR DE GERGİNDİ, ONLAR DA MI YALANCI. . . MUSLERA MAĞLUP 3. LIG OYUNCUSUNUN YANINA GİDİP BİR ŞEYLER DİYECEK KADAR EFENDİ. . PSG YE KAFA ATSANIZA REALE ? . . . ALİ KOÇ HAKLI MI DİYELİM ŞİMDİ. . . İZLİYORUZ AMA 3. LIG TAKIMINI DA EZDIRMEYIZ . . .
    Cevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır
  • IZMİRLİ CUMBOMLU:
    Bu adamin arkasında kim var onu arastirmak lazim fatih terime mafya dedi mahkemeye verilmesi lazim
    Cevap Yaz 29 5 Yayından Kaldır
  • RUHI-BJK:
    Bence neden bir anda geri adım attı, asıl onun araştırılması lazım. . kusura bakma
    5 3 Yayından Kaldır
Tüm 36 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler