Göğüslerini açtığı için statlardan men edilen Julia Rose yine göğsünü gösterdi!

02.11.2019 18:07

Geçen hafta sonu Washington Nationals ile The Houston Astros takımları arasında oynanan beyzbol maçında göğüslerini açtığı için ömür boyu statta beyzbol maçı izlemekten men edilen Julia Rose, beyzbol stadının dışında göğüslerini açarak poz verdi.

Julia Rose'un Instagram'da 3.2 milyon takipçisi bulunuyor.

BU ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Göğüs uçlarını beyzbol emojileri ile kapatan model, bu anları Instagram hesabından ''Beni National Park stadına girmekten men ettiklerinde'' başlığı ile paylaştı. Rose ile beraber göğüslerini açtığı için statlardan men edilen arkadaşı Lauren Summer da Rose'un stadyum dışında çektiği klibi Instagram hesabından paylaştı.

ÇIPLAK OLARAK ARABA SÜRMÜŞTÜ

Instagram'da verdiği açık pozlar ile bilinen Rose, genel olarak üstsüz fotoğraf paylaşıp göğüslerini elleri ile kapatıyor. Rose, en son üstsüz araba sürerken çektiği klibi paylaşarak kendinden söz ettirmişti.