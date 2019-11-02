Göğüslerini açtığı için statlardan men edilen Julia Rose yine göğsünü gösterdi!
Atış yapan sporcunun konsantrasyonunu bozmak için göğüslerini açan iki model, ömür boyu statta beyzbol izlemekten men edilmişti. 25 yaşındak model Julia Rose, bu kez de stadın önüne gidip göğüslerini açtı.
Geçen hafta sonu Washington Nationals ile The Houston Astros takımları arasında oynanan beyzbol maçında göğüslerini açtığı için ömür boyu statta beyzbol maçı izlemekten men edilen Julia Rose, beyzbol stadının dışında göğüslerini açarak poz verdi.
BU ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Göğüs uçlarını beyzbol emojileri ile kapatan model, bu anları Instagram hesabından ''Beni National Park stadına girmekten men ettiklerinde'' başlığı ile paylaştı. Rose ile beraber göğüslerini açtığı için statlardan men edilen arkadaşı Lauren Summer da Rose'un stadyum dışında çektiği klibi Instagram hesabından paylaştı.
ÇIPLAK OLARAK ARABA SÜRMÜŞTÜ
Instagram'da verdiği açık pozlar ile bilinen Rose, genel olarak üstsüz fotoğraf paylaşıp göğüslerini elleri ile kapatıyor. Rose, en son üstsüz araba sürerken çektiği klibi paylaşarak kendinden söz ettirmişti.
VİDEO: Göğüslerini açtığı için statlardan men edilen Julia Rose yine göğsünü gösterdi!