Goetzmann: Bitcoin Tasarruf Aracı Olmadan Para Birimi Olarak Kabul Edilemez

– Pulitzer Ödüllü Yale Üniversitesi Profesörü William Goetzmann Bitcoin'in para birimi olarak kabul edilmesi için "daha üst düzey istikrara sahip güvenilir bir tasarruf aracı" olması gerektiğini söyledi.

Yale Insights'da yayınlanan bir makalede Goetzmann, kripto para birimleri modasının paranın sosyal anlamına farklı bir bakış açısı sunduğunu ve etkili bir sistem üzerinde yenilik oluşturmanın zorluklarını gösterdiğini söyledi.

Goetzmann daha önce Bitcoin'e ilişkin yaptığı yorumda söz konusu teknolojinin doğasında yer alan bazı risklere dikkat çekmiş ve geleneksel finans sisteminin dışında varlık transferi ve saklanması için küresel bir talep olduğunu belirtmişti. Kripto para birimlerinin bir hesap defteri üzerinde yer almaları nedeniyle eski para formlarına oldukça benzer olduğunu söyleyen Goetzmann, Bitcoin'in yatırımcılarının para gönderme ve almalarına olanak sağlayan bir muhasebe işlemi olduğunu vurguladı.

Bitcoin'in güvenilir bir tasarruf aracı olarak görülmesi için daha yüksek bir istikrara sahip olması gerektiğinin altını çizen Goetzmann, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bütün para birimlerinin yerine getirmesi gereken bazı temel noktalar var. Herhangi bir para biriminin bir tasarruf aracı, bir hesap birimi ve varlık transferi metodu olması gerekiyor. Bitcoin'de sık görülen dalgalanmalar, söz konusu kripto paranın iyi bir tasarruf aracı olmadığını gösteriyor ve Bitcoin bu özelliğe sahip olmadıkça iyi bir para birimi olmayacak." - İstanbul

Kaynak: DHA