Giresunspor - Fenerbahçe maçında atılan gol, takımlar için en erken gol olmayı başardı - Haberler
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Giresunspor - Fenerbahçe maçında atılan gol, takımlar için en erken gol olmayı başardı

Haberler.com, Tuna Yüksel - Spor
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Giresunspor - Fenerbahçe maçında atılan gol, takımlar için en erken gol olmayı başardı

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi takım, henüz maçın 2. dakikasında yeni transfer Chiquinho'nun attığı golle öne geçti. Atılan bu gol Giresun temsilcisinin bu sezon attığı en erken gol olurken aynı zamanda Sarı Lacivertli ekibin bu sezon yediği en erken gol oldu.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Giresunspor - Fenerbahçe maçının 2. dakikasında gol geldi. Giresun ekibinin maçın henüz başında attığı gol, bu sezon attığı en erken gol olurken, Sarı Lacivertli ekibin bu sezon yediği en erken gol oldu. Bu gol aynı zamanda Fenerbahçe'nin 2014/ 2015 sezonundan beri yediği en erken gol olma özelliğini taşıyor.

İLK MAÇINDAKİ İLK ŞUTUNDA İLK GOLÜNÜ ATTI

Öte yandan Giresunspor'un maçın henüz 2. dakikasında golü kaydeden yeni transfer Chiquinho, Giresun forması altında çıktığı ilk maçta, çektiği ilk şutta golü bulmayı başardı. Devre arasında Benfica'dan kiralanan Portekizli futbolcunun bu golden önceki son golü, Nisan 2021 tarihinde Benfica formasıyla Santa Clara'ya karşı attığı goldü.

Tuna Yüksel
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Giresunspor, Fenerbahçe, Süper Lig, Spor, Haberler

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