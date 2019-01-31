Sebastian Giovinco, Bafetimbi Gomis'in Formasını Giydiği Al Hilal'e Transfer Oldu

Geçen yıl Galatasaray'da oynayan Bafetimbi Gomis'in forma giydiği Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibi, Kanada takımı Toronto'dan İtalyan golcü futbolcu Sebastian Giovinco'yu kadrosuna kattı.

Hücum hattında Fransız Gomis'in yanı sıra İspanyol Jonathan Soriano ve Perulu Andre Carrillo'yu da bulunduran Arap Kulübü, 32 yaşındaki Giovinco ile sözleşme imzalandığını duyurdu. ABD basınında transferin yaklaşık 3 milyon dolar karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

TORONTO'DA 73 GOL, 57 ASİST YAPTI

İtalya'da Juventus, Empoli ve Parma'da görev alan Giovinco, 2015'te Toronto'ya transfer olmuştu. Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) 2015'in en değerli oyuncusu seçilen tecrübeli futbolcu, 2017'de takımıyla şampiyonluk sevinci yaşadı. Toronto'da 125 maça çıkan Giovinco, 73 gol attı, 57 asist yaptı.

Kaynak: AA