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FIFA Başkanı Infantino: Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak öneriler hayata geçecek

FIFA Başkanı Gianni Infantino, korona virüs salgını sebebiyle ertelenen liglerle ilgili olarak, "Hiçbir maç insan hayatından önemli değil" dedi. Infantino, bu dönemde kulüpleri ve futbolcuları koruyacak tedbirleri hayata geçireceklerini de ifade etti.

02.04.2020 23:25 | Son Güncelleme: 03.04.2020 00:23
FIFA Başkanı Infantino: Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak öneriler hayata geçecek

FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA resmi internet sitesinden korona virüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Infantino, uluslararası maç takvimi ile ilgili konuşarak, bu konu hakkında bir çözüm bulacaklarına inandığını aktardı. Infantino, bu dönemde futbol camiasının hep birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hepimiz futbola yeniden başlamak isteriz ancak bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz. Sağlık her şeyden önce gelir ve hastalık yenilene kadar önceliğimiz bu olmalı" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR MAÇ İNSAN HAYATINDAN ÖNEMLİ DEĞİL"

Başkan Infantino, yetkililerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini söyleyerek, "Hiçbir maç insan hayatından daha önemli değil. Geleceğe yönelik güvenle çalışırken bu düşünceye de zihnimizde açıkça yer vermeliyiz" değerlendirmesini yaptı.

"KULÜPLERİ VE FUTBOLCULARI KORUYACAK ÖNERİLER GELECEK"

Infantino, bu dönemde devam eden futbolcu sözleşmeleri ile ilgili çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, "Bu konuda halihazırda bir çalışma grubumuz var. Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak önerilerle gelecekler" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

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