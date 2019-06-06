Genoa ve Parma Miha Zajc'a talip oldu!

Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc ile Genoa ve Parma ilgileniyor. İtalyanlar, başarılı oyuncu için sarı-lacivertli kulübe 6 milyon euro teklif etti.

Genoa ve Parma Miha Zajc'a talip oldu!

Fenerbahçeli Mıha Zajc'a İtalya'dan transfer teklifler geldiği belirtiliyor. Genoa ve Parma'nın ilgilendiği Sloven futbolcu için gelen en yüksek teklif 6 milyon euro oldu. Fenerbahçe ise 8 milyon euro istiyor.

Devre arasından Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Zajc, Süper Lig'de 10 maçta forma giydi ve 2 gole imza attı.

(TRT Spor)

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