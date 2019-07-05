Genoa, Sinan Gümüş transferini resmen açıkladı
Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş, İtalya Serie A takımlarından Genoa'ya transfer oldu.
İtalya kulübü Genoa, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş'ü renklerine bağladı.
İtalyan kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Sinan Gümüş'ü transfer ettiğini açıkladı. Genoa, oyuncu ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı belirtti. Geçtiğimiz yıl 30 maçta forma giyen Sinan Gümüş, 3 gol atıp 5 de asist yapmıştı. Genoa'da bir dönem Galatasaray forması giyen Koray Günter de yer alıyor.
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:12 (Özel Haber) Soner Demirtaş: "Tecrübeli bir şekilde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istiyorum"