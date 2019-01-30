Genkli Dieumerci Ndongala, Galatasaray'dan Teklif Aldığını Açıkladı

Belçika Ligi ekiplerinden Genk'te forma giyen Dieumerci Ndongala, Galatasaray hakkında itiraflarda bulundu.

"GENK BENİ BIRAKMADI"

Demokratik Kongolu futbolcu, Belçika basınına röportaj verirken ''Genk, beni kış transfer döneminde bırakmak istemedi. Galatasaray'dan teklif almıştım ama kulüp kapıları kapattı. Bu sene tek hedef şampiyonluk. Sezon sonunda geleceğime bakabilirim. Zaten kariyerimde çok zaman kaybettim, artık kariyerimi planlayacak yaşa geldim.'' sözlerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNAMIŞTI

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Avrupa Liginde Beşiktaş'a karşı gösterdiği performansla da büyük beğeni toplamıştı. Dieumerci Ndongala, bu sezon Genk ile toplam 33 maça çıkarken 6 gol ve 8 asist üretmişti.

(Sporx)