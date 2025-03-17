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Kocaeli'nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, deprem bölgesine gönderileceği söylenerek bırakılan bir TIR dolusu medikal maske, 2 yıldır bir binanın zemin katında duruyor. Ne maskelerin sahibine ulaşabilen ne de evini kiraya verebilen bina sahibi, "Kolinin bir tanesi 120 Euro'ymuş. Ben para falan istemiyorum. Yeter ki maskeleri alsınlar. Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki" diyerek yardım istedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Ömer Tek, iyilik yapmak isterken mağdur oldu. Yaklaşık 2 yıl önce meydana gelen olayda, uzun şoförü olan Tek'in yanına gelen bazı şahıslar, deprem bölgesine gönderileceğini belirttikleri bir TIR dolusu medikal maskenin binanın zemin katına bırakmak istedi.

Kocaeli'de İyilik Yaparken Mağdur Olan Adam: 'Bir Tır Dolusu Maske 2 Yıldır Burada'

BİR AY DEDİLER, İKİ YILDIR GELEN GİDEN YOK

Tek'ten talepte bulunan kişiler, her birinde 1.200 adet maske bulunan kolilerin yaklaşık 1 ay içinde alınacağını söyledi. Şahıslara inanarak yardımcı olmak isteyen Tek, maskelerin binasında durmasına izin verdi. Ancak 1 ay içinde alınacağı belirtilen maskeler 2 yıldır yerinde duruyor ve kira da ödenmiyor.

Kocaeli'de İyilik Yaparken Mağdur Olan Adam: 'Bir Tır Dolusu Maske 2 Yıldır Burada'

"KİRA DA ÖDEMİYORLAR"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Ömer Tek, "Bir gün bize gelip, 'Deprem bölgesine maske gidecek. Maskeleri buraya 1 aylığına koyabilir miyiz' dediler. Biz de iyilik ettik 'tamam' dedik ve koydular. 1 ay dedikleri 2 yıl oldu. Şu anda mağdur durumdayız. Kira da ödemiyorlar. Ben buraya daire yapacağım ama yapamıyorum. Maskeler deprem bölgesine gitmedi" dedi.

Kocaeli'de İyilik Yaparken Mağdur Olan Adam: 'Bir Tır Dolusu Maske 2 Yıldır Burada'

FABRİKA 'BİZİ DE DOLANDIRDILAR' DEMİŞ

Maskelerin bulunduğu zemin katı daireye çevirmek istediğini ancak yapamadığını söyleyen Tek, sahibinin ise yaklaşık 8 kez el değiştirdiğini ifade etti. Tek, "Her sahibi 'ben karışmıyorum' diyor. Maskelerin alındığı fabrikaya da ulaştım. 'Ben malı sattım, bizi de dolandırdılar' diyor" diye konuştu.

Kocaeli'de İyilik Yaparken Mağdur Olan Adam: 'Bir Tır Dolusu Maske 2 Yıldır Burada'

KOLİLERİN TANESİ 120 EURO

Kolilerin binasından alınmasını isteyen Ömer Tek, şu ifadeleri kullandı: "Bu maskeleri buradan alsınlar. Bir TIR dolusu malzeme var. Dışarı sokağa atsam sığmaz. Maskeler kaliteli de. Her bir kolide bin 200 adet maske var. Kolinin bir tanesi 120 Euro'ymuş. Ben para falan istemiyorum. Yeter ki maskeleri alsınlar. Bu maskeleri buradan alsın ve dağıtsınlar. Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki. Bu maskeyi kimse de almıyor. Çalıntı mal mı, ne olduğu belli değil."

Kocaeli'de İyilik Yaparken Mağdur Olan Adam: 'Bir Tır Dolusu Maske 2 Yıldır Burada'

Kocaeli'nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - Genel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBARBAROS:

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