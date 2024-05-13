Amatör balıkçı 15 kiloluk balığı yakaladı

Amatör balıkçı 15 kiloluk balığı yakaladı
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Amatör balıkçı 15 kiloluk balığı yakaladı
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Hatay'da amatör balıkçı Erdi Tufan, İskenderun körfezinde 15 kilogramlık çatal kuyruk balığını oltayla yakalamayı başardı. Tufan'ın heyecanı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Amatör balıkçı "Bir ejderhada biz tuttuk" diyerek 15 kiloluk balığı yakalamayı başardı

Amatör balıkçının oltasına 15 kiloluk çatal kuyruk takıldı

HATAY - Hatay'da amatör balıkçı Erdi Tufan, İskenderun körfezinde yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki çatal kuyruk balığını oltayla yakalamayı başardı. Tufan'ın "Bir ejderhada biz tuttuk" diyerek balığı yakaladığı andaki heyecanı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Payas ilçesinde amatör balıkçı Erdi Tufanve arkadaşları balık yakalamak için botla körfeze açıldı. Tufan ve arkadaşları bir süre sonra yaklaşık 15 kilogram ağırlığında olan çatal kuyruk balığına denk geldiler. Amatör balıkçı Tufan, yaklaşık 15 kilogram olan çatal kuyracuk balığını tutmanın heyecanıyla bu anları kayıt altına aldı. Tufan'ın görüntülerde; "Bir ejderhada biz tuttuk" dediği anlarsa gülümsetti.

Yaklaşık 15 kilogram olan Çatal Kuyruk balığını yakalamayı başaran Erdi Tufan, "İskenderun körfezindeyiz. 15 kilo civarı çok güzel bir balıktı, çok yorucu bir avla 500 m - 1 km falan sürükledi bizi. Tuttuğumuz bölgeden açığa doğru 500 metre çıktık. 500 metre sonra balık yorulduktan sonra kepçeleyebildik, çok mutluyuz. Çok güzel bir balıktı, herkese nasip olmasını istiyorum böyle bir balığın yakalanması hem bölgemiz adına çok gurur verici bir olay. Tabii ki senede birkaç av verir, bölgesel göç balığı bunlar senede 3-5 defa kısmet olabilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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