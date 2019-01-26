Gençlerbirliği Forması Giyen Yıldırım Mert Çetin 1 Ay Yok!
Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.
Altınordu maçında sakatlanan Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, 1 ay sahalardan uzak kalacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Altınordu ile oynanan maçın ilk yarısında sağ dirseği üzerine düşerek sakatlanan 22 yaşındaki futbolcunun Acıbadem Ankara Hastanesinde tetkikleri gerçekleştirildi.
BU SEZON 14 MAÇTA FORMA GİYDİ
Yıldırım Mert'in ön kol kemiğinde ezilme, dirsek yan bağlarında esneme ve ödeme bağlı hareket kısıtlılığı tespit edildi. Genç stoper, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Gençlerbirliği altyapısından yetişen Yıldırım Mert, bu sezon Spor Toto 1. Ligde 14 maçta forma giydi.
Kaynak: AA
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