Gençlerbirliği'nden gazi ve şehit ailelerine ücretsiz kombine

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlıların Eryaman Stadı'nda oynayacağı iç saha maçları kombine biletlerinin maraton tribünü için 750, kapalı tribün için 1000 lira olduğu belirtildi.

Kombine kartlarda bütün öğrenciler ve kadın taraftarlar için de yüzde 50 indirim yapılacağı belirtilen açıklamada, "Gazi ve şehit aileleri kombine biletleri ücretsiz temin edebilecektir." denildi.

Kaynak: AA