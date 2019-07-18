Gençlerbirliği'nden gazi ve şehit ailelerine ücretsiz kombine
Gençlerbirliği Kulübü, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda gazi ve şehit ailelerinin ücretsiz kombine kart alabileceğini duyurdu.
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlıların Eryaman Stadı'nda oynayacağı iç saha maçları kombine biletlerinin maraton tribünü için 750, kapalı tribün için 1000 lira olduğu belirtildi.
Kombine kartlarda bütün öğrenciler ve kadın taraftarlar için de yüzde 50 indirim yapılacağı belirtilen açıklamada, "Gazi ve şehit aileleri kombine biletleri ücretsiz temin edebilecektir." denildi.
Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
-
ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ BİZLERİ UNUTMAYAN SİZ DEĞERLİ GENÇLERBİRLİĞİ CAMİASININ YOLU BAHTI AÇIK OLSUN GÖNÜL İSTERDİ BÜTÜN KULÜPLER BÖYLE BİR KARAR ALSIN AMA BÜYÜKLÜĞÜ SİZ SERGİLEDİNİZ VAR OLUN BİTLİS TEN SELAM SAYGILARCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
teşekkür ederiz büyüklük yapmışsınız mesafe olmasa gelirdimCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM BİZLERİ UNUTMADIĞINIZ İÇİNCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Son Dakika Haberleri