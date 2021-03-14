Gençlerbirliği maçından notlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gençlerbirliği maçından notlar

14.03.2021 19:14 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:26
Gençlerbirliği maçından notlar

Sarı-lacivertli ekipte tek değişiklik, 5 eksik-Caner Erkin yedek soyundu-Zemin onarıldıGençlerbirliği'nde 4 değişiklik Mustafa AKIN / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

-Sarı-lacivertli ekipte tek değişiklik, 5 eksik

-Caner Erkin yedek soyundu

-Zemin onarıldıGençlerbirliği'nde 4 değişiklik 

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19: 00'da başlayan maçta Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ile Mustafa Savranlar üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 29'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna göre Gençlerbirliği karşısına 1 değişiklik yaparak çıktı. Bulut, Valencia'nın yerine Gustavo'ya forma verdi. Erol Bulut, Gençlerbirliği maçına şu 11'le çıktı: Altay - Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Pelkas, Thiam.FENERBAHÇE'DE 5 EKSİKFenerbahçe, Gençlerbirliği maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş, Diego Perotti'nin yanı sıra cezalı Enner Valencia forma giyemedi.CANER ERKİN YEDEK SOYUNDUSarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, Gençlerbirliği maçında yedek soyundu.Fenerbahçe'de disiplinsiz hareketleri sebebiyle takımdan ayrı çalışmasına karar verilen, bu nedenle Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında görev alamayan Caner Erkin, Gençlerbirliği karşılaşmasında yedekler arasındaydı. Hafta için affedilen tecrübeli futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesini bekledi.ZEMİN ONARILDIÜlker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Stadyumu Spor Kompleksi'nde alarm veren zeminde onarım çalışmaları meyvesini verdi.Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe'de Ülker Stadyumu'nda yoğun maç temposunu kaldıramayan zemin için düzeltme çalışmaları yapıldı. Deformasyona uğrayan zemin için yoğun bir çalışma uygulanırken sanal güneş ışığı ile zeminin belli ölçüde toparlanması sağlanmıştı. Son olarak ise geçtiğimiz haftalarda özel bir kum serilerek zemine bir hamle daha yapıldı. Bütün uğraşlar sonrasında deformasyona uğrayan zemin eski haline geldi.TRİBÜNDE BİN FİDAN14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında tribünlere bin adet çam fidanı konuldu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bir spor kulübü olmanın yanında toplumsal fayda sağlama sorumluluğuyla bugüne dek birçok çalışmaya imza atan Kulübümüz, bu anlamda bir ilki daha gerçekleştiriyor. Gücünü ve kudretini armamızdaki palamut dalından alan Kulübümüz; evimizde oynayacağımız Gençlerbirliği maçında, yakın zamanda dernek statüsüne kavuşacak Fenerbahçe ailesinin en genç üyelerinin oluşturduğu "Fenerbahçeli Yarınlar Topluluğu'nun" da desteğiyle tribünlerimizde 1000 fidana ev sahipliği yapıyor. Bugünlerin fidanları yarınların nefesi olacak bu fidanları, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle hayatları boyunca ve salgın sürecinde geride bıraktığımız bir yılda; bizler için gecelerini gündüzlerine katarak eşsiz fedakarlıklar yapan sağlık çalışanlarına duyduğumuz minnetin bir göstergesi olarak tüm sağlık çalışanlarına ithaf ediyoruz. Bir nefesin kıymetini en derinden anladığımız bu dönemde, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ve minnetlerimizi, 21-26 Mart Orman Haftası'nda dikimini gerçekleştireceğimiz, binlerce insana nefes olacak 5000 fidan ile göstermek istiyoruz. Kıymetli Sağlık Çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun!"GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 4 DEĞİŞİKLİKGençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati ise ligin 29'uncu haftasında oynadıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde biri zorunlu 4 değişiklik yaptı. Başakşehir maçında görev alan önceki teknik adam Mehmet Altıparmak, savunmanın göbeğini Piris ve Diego'ya emanet ederken, yeni teknik direktör Özcan Bizati ise bu bölgede Mustafa ve Arda Kızıldağ'a görev verdi. Başakşehir maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Polomat'ın yerine ise Halil İbrahim forma giydi. Hücum hattında ise Sefa'nın yerine tercih Ayite'den yana oldu. Öte yandan geçtiğimiz hafta ilk 11'de bulunan Furman ise yedekler arasında yer aldı.

Özcan Bizati, Fenerbahçe karşısına şu 11'le çıktı: Nordfeldt - Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro.

 


Gençlerbirliği maçından notlar
Gençlerbirliği maçından notlar
Gençlerbirliği maçından notlar
Gençlerbirliği maçından notlar
Gençlerbirliği maçından notlar
Gençlerbirliği maçından notlar
Gençlerbirliği maçından notlar
Gençlerbirliği maçından notlar
Gençlerbirliği maçından notlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut IŞIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Nükhet Duru Acun Ilıcalı Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Caner Erkin Bülent Uygun Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlerbirliği maçından notlar - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 19:27:10. #1.16#
title