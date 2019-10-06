Gençlerbirliği maçı sonrası Terim, biletlerini kesti! Galatasaray'da 5 isim yolcu

Fenerbahçe derbisinden sonra Gençlerbirliği maçında da puan kaybedilmesi Fatih Terim'i sinirlendirdi. Deneyimli teknik adam milli aradan sonra kadroda revizyona gidecek. Terim; Mariano, Nagatomo, Belhanda gibi isimleri kızağa çekecek.

06.10.2019 12:01
Gençlerbirliği maçı sonrası Terim, biletlerini kesti! Galatasaray'da 5 isim yolcu

7 hafta sonunda ligde sadece 3 puan toplayan Gençlerbirliği karışında neredeyse pozisyona giremeden maçı bitiren Galatasaray'da Fatih Terim'in "Ocak ayını" işaret etmesi dikkatlerden kaçmadı.

HEDEFTE 5 FUTBOLCU VAR

"Belki de yüreğini ortaya koyacak oyuncuları oynatmalıydım" diyerek kaybedilen 2 puanının hesabını kendisine de kesen Terim, milli aradan sonra değişimin sinyallerini verirken başarılı hocanın Sivasspor maçında Mariano, Belhanda, Babel, Marcao ve Nagatomo gibi tecrübeli isimleri kızağa çekeceği belirtildi.

FORMA SAVAŞANIN OLACAK

Sahada savaşan, mücadele eden ve formanın hakkını verecek olan oyuncularla yolun devam etme kararı alan Fatih Terim'in Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Emre Mor gibi başarıya aç kalan futbolculara şans verecegi ifade edilirken, Galatasaray'da çok yakın bir süre içerisinde taşların yerinden oynayacağı bildirildi.

(Akşam)

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YORUMLAR (14)

  • ERKAN:
    Senin biletini kesen yokmu terim,şekil yapıyon sen iyi deyilsin rakipler kötü yada zayıf.şampiyon lar liginde gol yok daha.
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  • KAMİL:
    GEÇNLERİ OYNATACAK YÜREĞİN YOKMU ASKER ARKADAŞIN SELÇUĞU OYNATIYORSUN KİMSE GİTMESİN SEN GİT AMA TAZMİNAT5SIZ GİT BATIRDIN YİNE CİMBOMU
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  • FATİH TEKKE:
    ADAM TURİZM FİRMASINDA BİLETÇİ SANKİ BEN ALDIRDIM O TOPÇULARI HER BAŞARISIZLIKTA BİRİLERİNİN BİLETİNİ KESİYOR BAŞARISIZLIKTA HOCA İSTİFA EDER BUNDA YOK TAZMİNAT ALMAK İÇİN KOVULMAYI BEKLİYOR KEBABÇIYI ÖZLEMİŞ KAŞINIYOR YİNE
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  • GSSS:
    Hasan ile ümit ile olmaz bu iş düşünsene Galatasarayın teknik adamısın tribünde sigara içiyorsun sosyal medyada istifa falan ediyorsun rezillik bartali de bi halta yaramadı belki onunda bu yorgunlukla alakası olabilir kum mum 33 yaşındaki topçulara olmuyor . .
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  • TARAFTAR:
    emre mor varken selçuk nedir jimmy nedir emre mor çok çalıma giriyor eyvallah adamın tarzı bu oynat forvet forvet arkası 3 pastan birini yazsın en azından defansı ürkütür serbest vuruş alır kart gördürür alanı açar hiç mi kafa çalışmıyor 90 dak top kaybettin zaten neden kaybedecek kadar pas yapmak yerine kaleyi görünce vurmuyorsun net olarak sıkıntı Fatih Terim her zaman ki gibi taktik maktik yok bam bam bam bu kadro tudorda olacaktı bu kadro gomisin arkasında oynayacaktı ah ah. . .
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  • BLADE:
    Adamlarin da isine gelir kizaga cekin onlarinda umurundaydi zaten adamlarin derdi oynamak degil ki turkiyenin paralarini sovuslemek
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  • MUMİ DAYI:
    biz fatih hocayı alt yapıdan oyuncu yetiştirmesiyle de bilirdik. Ama son yıllarda malesef oynatmıyor hoca. Niye sebep ne. hem para yok diyor hem Falcao yu aldırıyor. Bakıyorsun Ankara''ya götürmüyor. 5 milyon euro alan bir oyuncu pardon da deplasmana götürülür be hocam.
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