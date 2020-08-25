Gençlerbirliği Kalecileri Hazırlıklarına Devam Ediyor Gençlerbirliği kalecileri Kristoffer Nordfeldt, Ertaç Özbir, Burak Çapkınoğlu, Übeyd Adıyaman ve Atalay Gökçe, kaleci antrenörü Suat Arıcan yönetiminde yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Gençlerbirliği kalecileri Kristoffer Nordfeldt, Ertaç Özbir, Burak Çapkınoğlu, Übeyd Adıyaman ve Atalay Gökçe, kaleci antrenörü Suat Arıcan yönetiminde yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Kaynak: Dugout