Gençlerbirliği Kalecileri Hazırlıklarına Devam Ediyor
Gençlerbirliği kalecileri Kristoffer Nordfeldt, Ertaç Özbir, Burak Çapkınoğlu, Übeyd Adıyaman ve Atalay Gökçe, kaleci antrenörü Suat Arıcan yönetiminde yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor.
25.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:56
Gençlerbirliği kalecileri Kristoffer Nordfeldt, Ertaç Özbir, Burak Çapkınoğlu, Übeyd Adıyaman ve Atalay Gökçe, kaleci antrenörü Suat Arıcan yönetiminde yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor.
Kaynak: Dugout