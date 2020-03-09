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HALİL UMUT MELER, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Spor

Gençlerbirlği ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

09.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:06
Gençlerbirlği ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Halil Umut Meler'in yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golünü 53. dakikada Sio atarken, kırmızı-beyazlı ekibin golü 82. dakikada Lukas Podolski'den geldi.

ANTALYASPOR HAFTAYA SİVASSPOR İLE OYNAYACAK

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 28 yaparken Antalyaspor 27 puana çıktı ve yenilmezlik serisi 7 maç oldu. Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

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