Gençlerbirlği ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Halil Umut Meler'in yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golünü 53. dakikada Sio atarken, kırmızı-beyazlı ekibin golü 82. dakikada Lukas Podolski'den geldi.

ANTALYASPOR HAFTAYA SİVASSPOR İLE OYNAYACAK

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 28 yaparken Antalyaspor 27 puana çıktı ve yenilmezlik serisi 7 maç oldu. Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek.