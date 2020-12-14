Genç milli cimnastikçiler madalya almanın gururunu yaşıyor

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisinde bir gümüş ve bir bronz madalya kazanan Mert Efe Kılıçer ile iki bronz madalya alan Bora Tarhan, elde ettikleri başarının gururunu yaşıyor.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisinde bir gümüş ve bir bronz madalya kazanan Mert Efe Kılıçer ile iki bronz madalya alan Bora Tarhan, elde ettikleri başarının gururunu yaşıyor.

Şampiyonada barfikste gümüş, paralel barda bronz madalya kazanan Mert Efe Kılıçer, AA muhabirine, organizasyona günde çift antrenman yaparak hazırlandığını söyledi.

Hedefine ulaştığı için mutlu olduğunu ifade eden milli sporcu, "Daha iyilerini yapacağız. Büyük organizasyonda bu başarıyı gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz. Çok heyecanlıydım. Başarı gelince tarifsiz bir duygu içerisine girdim. Daha iyi başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Ailem de benimle gurur duydu. Güzel bir his." diye konuştu.

Mert Efe, çalışmalarına daha yoğun devam edeceğini, gelecek yarışmalarda birincilik elde etmek istediğini kaydetti.

Bora Tarhan: "Bu başarının devamı gelecek"

Şampiyonada halka ve atlama masasında iki bronz madalyanın sahibi olan Bora Tarhan, yoğun bir şekilde hazırlandığı organizasyonda elde ettiği başarıyla mutlu olduğunu dile getirdi.

Takım arkadaşı Mert Efe Kılıçer ile güzel bir başarıya imza attıklarını aktaran milli cimnastikçi, bu başarının devamının geleceğini belirtti.

Her yarışmada üzerine koyarak ilerleyeceğini kaydeden Bora, şunları ifade etti:

"Bir madalya daha alabilirdim ama olmadı. Aynı anda iki madalya almak da çok güzel bir duygu. Daha önce çok yarıştım ama bu derecede başarım olmadı. Çok mutluyum. Bu duygu tarifsiz. O kürsüye çıkmanın verdiği haz çok güzeldi. Bu başarının devamı gelecek. Onun için çok çalışıyorum. Daha iyileri de olacak. Adım adım ilerleyeceğim. Önce büyükler takımına girip güzelce çalışıp ondan sonra madalyaları almak istiyorum. En sonunda da olimpiyat sporcusu olup orada da madalya almak istiyorum."

Ersin Yılmaz: "Tarih yazdılar, gururlandık"

Antrenör Ersin Yılmaz, şampiyonada gençler kategorisinde bir gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Sporcuların başarısının büyük motivasyon kaynağı olduğuna değinen Yılmaz, "Bu duyguyu daha önce yaşamamıştım. Aynı zamanda gençlerde bir yarışmada 4 madalya ilk kez alındı. Tarih yazdılar, gururlandık. Hepimizin göğsünü kabarttılar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal