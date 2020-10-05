Pandemi Kuşadası esnafını etkiledi
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Pandemi Kuşadası esnafını etkiledi

05.10.2020 22:55 | Son Güncelleme: 05.10.2020 23:17

Kruvaziyer turizminin başkenti Kuşadası'nda korona virüs salgını nedeniyle gemi seferlerinin yapılamaması esnafı olumsuz etkilendi.

Kruvaziyer turizminin başkenti Kuşadası'nda korona virüs salgını nedeniyle gemi seferlerinin yapılamaması esnafı olumsuz etkilendi.

Özellikle Eylül ve Ekim aylarında gemi turizminin en verimli dönemlerini yaşayan Kuşadası esnafı, salgının ardından gemi seferlerinin birer birer iptal edilmesiyle zor günler geçiriyor. Çanta satışı yapan İsmet Ayhan isimli esnaf, "Umut ediyorum gemiler gelir diye ama gelmeyecek diyorlar. Kasım ayında bir tane gelecek diyorlar ama o da ne kadar doğru bilmiyorum" dedi.

Günlerini oturup sohbet ederek geçirdiklerini belirten saatçi Abdullah Seran ise, "İşler bitik, bir iş yaptığımız yok. Gelip burada oturup sohbet ediyoruz. Elimizdekileri satarak geçinmeye çalışıyoruz ama o da nereye kadar. Ben 400 binlik evimi 300 bine sattım. Dükkan sahibi kirasını istiyor" diye konuştu. - AYDIN

Pandemi Kuşadası esnafını etkiledi
Pandemi Kuşadası esnafını etkiledi
Pandemi Kuşadası esnafını etkiledi
Pandemi Kuşadası esnafını etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER HACISALİHOĞLU

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