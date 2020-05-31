Gelişen Teknoloji Çalışma Hayatını Nasıl Etkiliyor? Toplum 5.0 Enstitüsü Kurucu Ortağı ve Başkanı Dr. Yıldız Tuğba Kurtuluş Kara, gelişen teknolojinin çalışma hayatını nasıl etkilediğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Toplum 5.0 Enstitüsü Kurucu Ortağı ve Başkanı Dr. Yıldız Tuğba Kurtuluş Kara, gelişen teknolojinin çalışma hayatını nasıl etkilediğine yönelik açıklamalarda bulundu. Kara, yapay zeka teknolojisiyle robotların mavi yakalı mesleklerin yanında beyaz yakalı meslekleri de tehdit ettiğini söyledi. Teknolojik gelişmelerin iş hayatında ihtiyaç duyulan bilgileri sağlayarak çalışma verimliliğini artırabileceğinin altını çizen Kara, robotların kullanım alanlarının artması ve maliyetlerinin azalmasıyla iş gücüne rakip olabileceğini belirterek söylediklerinin geleceğe yönelik bir senaryo olmadığını ve Covid-19 pandemisi gibi gelişmelerin süreci hızlandırdığını aktardı.