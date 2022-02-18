Gelecek sezonun transferi şimdiden bitti! Rus futbolcu, Galatasaray'da

Süper Lig'de tarihi bir sezon geçiren Galatasaray düşme potasının hemen üzerinde bulunuyor. Gelecek sezon aynı acıları yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Aslan'ın gündemine aldığı Rus sol bek Yuri Gorshkov, teklif aldığını doğruladı.

GORSHKOV GÖRÜŞMELERİ DOĞRULADI

Akşam'ın Rus basınından aktardığı habere göre, Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un önerdiği Gorshkov, Rus basınına verdiği röportajda Galatasaray ile yapılan görüşmeleri doğruladı ve görüşmede konuşulanları anlattı.

"GALATASARAY, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Yuri Gorshkov, kariyerine Türkiye'de devam etme seçeneğinden bahsederken, "Galatasaray'dan beri aradılar ve bir görüşme gerçekleşti. Yaz transfer döneminde beni kadrolarında görmek istediklerini ve benzer şeyler söylediler. Şu anda lige ve kulübüme odaklıyım. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü. Ama ben Türkiye'de daha çok tatil yapmayı seviyorum. Galatasaray taraftarının Instagram hesabıma çok sayıda mesaj attıklarına şahit oldum" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor