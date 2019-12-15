: Gelecek Partisi'nin ekonomi ekibi belli oldu

15.12.2019 01:05 | Son Güncelleme: 15.12.2019 01:10

AK Parti kadrosunda uzun yıllardır görev alan ve son dönemde Türkiye'de başbakanlık dahil birçok önemli pozisyonda yer alan Ahmet Davutoğlu, yeni partisini resmen kurdu. Gelecek Partisi ismiyle yola çıkan Davutoğlu, ekonomi alanında da geniş kadroyla dikkat çekti.

LİSTEDE BANKACI VE EKONOMİSTLER YER ALIYOR

Geçtiğimiz günlerde partinin sunumunu yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ekonomi ekibini de tanıttı. Listeye göre ekonomi ekibi arasında, Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliği ve Toprak Holding CEO'luğu görevlerinde bulunan Ahmet Müfit Cengiz, ekonomist olarak tanınan ve bir dönem Borsa İstanbul Başkanlığı, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yapan İbrahim Mustafa Turhan, bankacılık geçmişiyle öne çıkan Kerim Rota, finansal danışmanlık yapmış Murat Özden, bankacılık ve iktisatçı olarak tanınan Serkan Özcan ve ekonomist Yeşim Karadağ bulunuyor.

DAVUTOĞLU: EKONOMİK FIRSATLAR AÇISINDAN EŞSİZ BİR COĞRAFYA

Partisinin tanıtım toplantısında ekonomiyle ilgili açıklamalar yapan Ahmet Davutoğlu şöyle konuşmuştu:

"Sivil toplum kuruluşları her yönüyle şeffaf olmalı, kayıt dışı ekonomi tümüyle tasfiye edilerek finansal kaynak akışlarına tam anlamıyla şeffaflık getirilmeli, hukuki süreçlerdeki görevlendirmeler tam bir şeffaflık içinde yapılmalı, devlet kurumlarında hiyerarşik şeffaflığı yok eden paralel yapılara asla izin verilmemelidir."

Temel hedeflerinin sürdürebilirlik olduğuna değinen Davutoğlu "Geçmişten tevarüs edilen büyük sermaye birikimine ve zengin enerji kaynaklarına sahip olmayan ülkemizin en önemli ekonomik güç unsurları; özgürlükçü demokrasisi, uzun yıllara dayanan serbest piyasa tecrübesi, dinamik insan kaynağı ve ekonomik fırsatlar açısından eşsiz coğrafyasıdır. Bu güç unsurlarını ekonomik etkinliğe dönüştürebilmek için ticaret ve sermaye hareketlerinde dünyaya açık, serbest piyasa ekonomisi ilkelerini benimsiyoruz. Bu çerçevede devletin ekonomideki rolünün, nesnel ve genel kurallar koymak ve bu kurallara uygunluğu denetlemek olması gerektiğine inanıyoruz. Denetim bağımsız, tarafsız ve nesnel ilkelere bağlı olmalı, asla bir baskı aracı ve tehdit unsuru olarak kullanılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

"GELİR ADİL VE DENGELİ BÖLÜŞÜLECEK"

Partisinin ekonomideki nihai hedeflerini de anlatan Ahmet Davutoğlu, gelirin adil ve dengeli bir şekilde bölüştürüleceğini belirterek şunları aktardı:

"Toplumsal refah ve kalkınma için sürdürülebilir, kapsayıcı ve çevre dostu büyümeyi, bireylerin özsaygı ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarını karşılayacak tam istihdamı, ekonomik kaynakların toplumun tamamının yararına uygun ve etkin biçimde dağılmasını, gelirin adil ve dengeli bir biçimde bölüşülmesini sağlamaktır. Avrasya anakıtasının en büyük üretim üslerinden birisi olan ülkemizin diğer pazarlara açılması için vize muafiyetleri ve serbest ticaret anlaşmalarının yaygınlaşması politikalarına öncelik verilecektir. Ar-Ge ve yüksek teknoloji yatırımlarına büyük destekler vererek teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir ülke olacağız. Ekonomik gücümüz ile ulusal güvenlik ihtiyaçlarımızın kesişim alanında milli savunma sanayimizin dışa bağımlılığını azaltmak ve güçlendirmek milli bekamızın en önemli dayanaklarından birisidir."

KİŞİ BAŞINA GELİR 10 BİN DOLARIN ALTINDA

Türkiye ekonomisinin derin bir kriz içinde olduğunu söyleyen Ahmet Davutoğlu, enflasyon, işsizlik ve çift haneli faizler ile büyümenin ekside olduğunu ekledi. "Kişi başına gelirimiz 10 bin doların altına inmiş ve gerilemeye devam etmektedir" diyen Davutoğlu "Sanayi üretimimiz yüzde 4'leri bile bulamamaktadır. Paramız yabancı paralar karşısında tarihi değer kayıpları yaşamaktadır. Gençlerimizin yüzde otuza yakını işsiz durumdadır. Türkiye'yi yönetenlerin iktidarda kalmanın dışında başka bir gündemleri bulunmamaktadır" dedi.,

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