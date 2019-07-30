Yunus Akgün ve Güven Yalçın'a büyük onur
UEFA'nın 2019-2020 sezonunda dikkatle izlenmesi gereken 50 genç futbolcu listesinde Süper Ligden Yunus Akgün ve Güven Yalçın yer aldı.
UEFA muhabirlerinin belirlediği listeye, Galatasaray'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Yunus Akgün, Stuttgart'tan Schalke 04'e transfer olan 19 yaşındaki stoper Ozan Kabak ve Beşiktaş'ın 20 yaşındaki forveti Güven Yalçın'ın yanı sıra Napoli'nin Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Makedon futbolcu Eljif Elmas girdi.
50 kişilik liste şu isimlerden oluşuyor:
Yunus Akgün (Galatasaray)Benoit Badiashile (Monaco)
Josip Brekalo (Wolfsburg)
Rhian Brewster (Liverpool)
Samuel Chukwueze (Villarreal)
Kevin Danso (Augsburg)
Alphonso Davies (Bayern Münih)
Moussa Diaby (Bayer Leverkusen)
Denis Dragus (Viitorul)
Carel Eiting (Ajax)
Jurgen Ekkelenkamp (Ajax)
Eljif Elmas (Napoli)
Fabio Silva (Porto)
Gedson Fernandes (Benfica)
Ianis Hagi (Genk)
Amadou Haidara (Leipzig)
Erling Braut Haland (Salzburg)
Adam Hlozek (Sparta Prag)
Mohammed Ihattaren (PSV)
Jovane Cabral (Sporting Lizbon)
Dejan Joveljic (Eintracht Frankfurt)
Ozan Kabak (Schalke 04)
Ibrahima Konate (Leipzig)
Alex Kral (Slavia Prag)
Khvicha Kvaratskhelia (Rubin Kazan)
Jacob Bruun Larsen (Borussia Dortmund)
Renan Lodi (Atletico Madrid)
Sean Longstaff (Newcastle United)
Arne Maier (Hertha Berlin)
Donyell Malen (PSV)
Ivan Oblyakov (CSKA Moskova)
Dani Olmo (Dinamo Zagreb)
Andreas Skov Olsen (Bologna)
Strahinja Pavlovic (Partizan)
Luca Pellegrini (Juventus)
Denys Popov (Dinamo Kiev)
Ricard Puig (Barcelona)
Marco Richter (Augsburg)
Rodrygo (Real Madrid)
Romario Baro (Porto)
Matvei Safonov (Krasnodar)
William Saliba (Arsenal)
Ismaila Sarr (Rennes)
Xaver Schlager (Wolfsburg)
Tiago Dantas (Benfica)
Sandro Tonali (Brescia)
Ferran Torres (Valencia)
Heorhiy Tsitaishvili (Dinamo Kiev)
Nikola Vlasic (CSKA Moskova)
Güven Yalçın (Beşiktaş)
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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HANGİ SİYASETÇİLER SURİYELİ GÖÇMENLERİ ÜLKEYE ALMIŞ İSE SURİYELİLER O SİYASETÇİLERİN MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLSİN ALIRKEN BİZEMİ SORDULAR HEM SAVABI VARSA KENDİLERİNE KALIR BİZE NE KENDİLERİ NE SEVABI LAZIM ADAMIN BİRİ ALLAH KABUL ETSİN SURİYEDE EMEVİ CAMİİNDE CUMA NAMAZI KILACAKTI AMA TAM TERSİ SURİYELİLER BURDA CUMA NAMAZI KILIYORCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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