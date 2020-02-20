Geleceğin üretim teknolojileri Kocaeli'de masaya yatırıldı
Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara ABİGEM, İngiltere Konsolosluğu ve Türkiye'deki İngiltere Ticaret Odası'nın iş birliğinde Future Manufacturing - Geleceğin Üretim Teknolojileri" odaklı ikili iş görüşmeleri etkinliği gerçekleştirildi.
20.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:07
Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara ABİGEM, İngiltere Konsolosluğu ve Türkiye'deki İngiltere Ticaret Odası'nın iş birliğinde Future Manufacturing - Geleceğin Üretim Teknolojileri" odaklı ikili iş görüşmeleri etkinliği gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com