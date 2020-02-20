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Geleceğin üretim teknolojileri Kocaeli'de masaya yatırıldı

Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara ABİGEM, İngiltere Konsolosluğu ve Türkiye'deki İngiltere Ticaret Odası'nın iş birliğinde Future Manufacturing - Geleceğin Üretim Teknolojileri" odaklı ikili iş görüşmeleri etkinliği gerçekleştirildi.

20.02.2020 11:07 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:07
Geleceğin üretim teknolojileri Kocaeli'de masaya yatırıldı

, Doğu ABİGEM, Konsolosluğu ve Türkiye'deki İngiltere Ticaret Odası'nın iş birliğinde Future Manufacturing - Geleceğin Üretim Teknolojileri" odaklı ikili iş görüşmeleri etkinliği gerçekleştirildi.

Kaynak: Dunya.com

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