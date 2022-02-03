Gedson Fernandes'ten kafa karıştıran "Beşiktaş" çıkışı! Taraftar buz kesti

Galatasaray'a tarihi bir transfer çalımı atarak Gedson Fernandes'le görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiren Beşiktaş'ta taraftarlar Portekizli yıldızın sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı. Benfica'nın sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiraladığı futbolcu, TRT Spor mikrofonlarına söyledikleriyle kafaları karıştırdı.

Gedson Fernandes'in açıklamaları şöyle:

"BEN ARTIK RİZESPOR OYUNCUSUYUM"

"Diğer kulüplerden teklifler oldu. Diğer tekliflerin bir önemi yok artık. Ben artık Rizespor oyuncusuyum. Elimden gelenin en iyisini göstereceğim. Benim için en önemli teklif Rizespor'undu. 83 benim için önemli. İlk giydiğim numaraydı. Bireysel amacımdan öte, takımın hedefine yöneleceğim. Ben buraya bireysel hedefler için değil takıma en iyi şekilde yardım etmek için geldim.

"BİR SÜRE SONRA TRANSFERİMLE ALAKALI BAŞKA ŞEYLER OLACAK"

Beşiktaş hakkında konuşmak istemiyorum. Şu an Rizespor'un oyuncusuyum. Bir süre sonra transferimle alakalı başka şeyler olacak. Ben buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Her gün daha iyisini vermeye ve daha iyi bir oyuncu olmaya çalışacağım. Bireysel hedeflerden daha çok takımsal hedeflere bakıyorum. Gelecek planlarımla ilgili daha ilerisini, daha sonra düşüneceğim.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINA BİR MESAJ VEREMİYORUM"

Tahir Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Benimle çok ilgilendi. Bu transfere katkısından ötürü müteşekkirim. Rizespor formasını da çok beğendim. Renkleri çok güzel. Umarım bana ve takıma şans getirir. Bu seneye odaklıyım. Beşiktaş taraftarına bir mesaj veremiyorum şu an."

Haberler.com - Spor