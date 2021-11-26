Gebzespor yeni yerine taşındı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gebzespor yeni yerine taşındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Gebzespor yeni yerine taşındı

Gebzespor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Tavşancıl'da inşa ettiği tesislere taşındı.

Gebzespor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Tavşancıl'da inşa ettiği tesislere taşındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Tavşancıl Salih Gün Stadı'nda yapımını tamamladığı tesisler, Gebzespor'un yeni yuvası oldu.

Gebzespor'un yeni tesisine kavuşması sportif başarıya da yansıdı. Buna göre, maçlarını yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yinelediği Alaettin Kurt Stadı'nda oynayan takım, mücadele verdiği BAL Ligi 7. Bölge 3. Grup'ta lider durumda bulunuyor. Geride kalan ilk 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Gebzespor, 10 puanla grubunun lideri konumunda. Geçen hafta İstanbul Irmak filelerini 7 kez havalandıran Gebzespor ayrıca attığı 12 golle grubunun en golcü takım unvanına sahip. - KOCAELİ

Gebzespor yeni yerine taşındı

Gebzespor yeni yerine taşındı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title