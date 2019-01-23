2. Lig Ekibi Gaziantepspor, Ligden Çekilme Kararı Aldı
2. Ligde 33 puan silme cezası alan ve ligde son sırada bulunan Gaziantepspor, ligden çekilme kararı aldı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor, ligden çekilme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, geçmiş yönetimlerin bıraktığı ağır borç yükü nedeniyle çok sayıda puan silme ve alt lige düşürülme cezası alındığı hatırlatıldı.
Kulübün 50 yıllık tarihiyle Gaziantep şehrini gerek saha içinde gerekse de saha dışında, şaibeli olaylara karışmadan, onurlu bir şekilde temsil ettiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"KULÜBÜMÜZ KAPANMIYOR, YENİ BİR PROJEYE BAŞLIYORUZ"
"Gelinen noktada takımımızın bu durumunda maçlara çıkması, ağır yenilgilerle Gaziantepspor isminin ve armasının ayaklar altına alınacağı bir durum yaratmaktadır. Gaziantepspor'umuzun ismi, tarihi ve armasının daha fazla yıpranmaması adına, kulübümüz TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kalan maçlarına çıkmama ve ligden çekilme kararı almıştır.
Tüm sporseverlerin ve taraftarlarımızın bilmesini isteriz ki; ligden çekilme kararı kesinlikle kulübümüzün kapatılacağı anlamında değildir. Tam aksine daha fazla yıpranmadan yeni sezondan itibaren sıfır borç ve şirketleşme politikasının da içinde bulunduğu yeni bir projeyle yapılanmaya giderek, Gaziantepspor'umuzu hak ettiği yerlere en kısa süre zarfında getirmek hedeflenmektedir."
TAKIM LİGDE SON SIRADA
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gaziantepspor, 18. haftası geride kalan ligde eksi 22 puanla son sırada bulunuyor. Gaziantep ekibi, 33 puan silme cezası almıştı.
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boş takım bir zahmet yeni stad bile ülke ekonomisine zarar futbolun kimseye yararı yok şirket olup önem vermeyeceklersede batıp gitsinler.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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fatma şahin ve diğerleri koca takıma sahip çıkmadı. çok ah aldınız çokkk.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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fenere 3-0 4-3 verdiğiniz maç unutulmazlar arasındaydı .Cevap Yaz 12 7 Yayından KaldırKİLİSLİ: doğru yazmışsın5 2 Yayından KaldırESKİ TOPÇU: o maçta bende oynamıştım.fb o zamnlar gs ile dalga geçiyordu bizi yenmesi normal.Tüm 36 yorumu okumak için tıklayın5 8 Yayından Kaldır