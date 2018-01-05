Gaziantep'te Fetö Davası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada, "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan hakkında dava açılan müteahhit Ahmet Selim Ener'in yargılanmasına başlandı.



Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Ahmet Selim Ener ile avukatları hazır bulundu.



Savunma için söz alan sanık Ener, terör örgütü FETÖ ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, 17-25 Aralık darbe girişiminden önce örgütün iç yüzünü bilmediğini ve iyi niyetle katıldığını ifade etti.



Örgütün iş gezilerine katıldığını aktaran Ener, "Uçağa bindiğimizde ilk sadaka toplanırdı. Kazadan ve beladan uzak tutması için. Sonra örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in görüntüleri izlettirilirdi. Yurt dışında yapılan okullardan bahsedilirdi. Bunlar anlatıldığında duygusal bir hava oluşurdu. Bir keresinde ben de 300 avro vermiştim." dedi.



FETÖ elebaşının beddua seansına katıldığı iddialarını kabul etmeyen Ener, 17 Aralık 2013 tarihinde uçakla Amerika'ya tedavi amacıyla gittiğini, aynı uçakta sözde "imamlar"ın bilet aldığını bilmediğini havalimanında görünce öğrendiğini savundu.



Etkin pişmanlık kapsamında örgütle iltisaklı aralarında iş adamlarının da bulunduğu bir kişinin ismini veren Ener, eski GTO Başkanı Eyüp Bartık'ın (FETÖ'ye yardım etmek suçundan yargılanıyor) FETÖ tarafından başkan yapıldığını ve kendisinin örgütte vaatlerde bulunduğunu iddia etti.



Ener, örgütten, iç yüzünü gördükten sonra koptuğunu belirterek, tahliyesini talep etti.



Cumhuriyet Savcısı Cem Saklıca, dosyadaki somut deliller kapsamında sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.



Mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini redederek duruşmayı erteledi.