Gazeteci Doğan Savaş: Lemina ve Ömer Şişmanoğlu beni darp etti
Galatasaray forması giyen Mario Lemina ile Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ömer Şişmanoğlu'nun fotoğraflarını çeken bir gazeteciyi darp edip tartakladıkları iddia edildi. İddianın sahibi Takvim Gazetesi muhabiri Doğan Savaş, iki futbolcudan da şikayetçi olduğunu açıkladı.
Galatasaraylı Mario Lemina ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ömer Şişmanoğlu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
"LEMINA VE ÖMER'DEN ŞİKAYETÇİ OLDUM"
TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programında konuşan Takvim Gazetesi muhabiri Doğan Savaş, fotoğraf makinesini gasp ve tartaklama iddiasıyla Galatasaraylı Mario Lemina ile Ömer Şişmanoğlu'ndan şikayetçi olduğunu söyledi.
"YANLARINDA JIMMY DURMAZ DA VARDI"
Sabaha karşı 05:30 sularında Ortaköy'de bir mekanda eğlenen futbolcular tarafından gasp edildiğini ve darba uğradığını iddia eden Doğan Savaş, futbolcuların yanlarında bir diğer Galatasaraylı isim Jimmy Durmaz'ın da olduğunu söyledi.
-
sporcunun gece klubünde ne işi var be arkadaş gece klubüne futbolu 35 vs yaşında bıraktığında git istediğin kadar eğlen sporcu dediğin gündüz klübüne giderCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
İYİ YAPMIŞLAR.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
-
Eee? Sonuç? Adamlar gece kulübüne eğlenmeye gitmiş. Sen adamın izinsiz resmini çek, adam farkedince de çamura yat. Oldu canım. Çay vaa içen mi?Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
-
Kimin futbolcusu yapar gayet normal.Cevap Yaz 8 13 Yayından Kaldır
-
abinizin futbolcusu1 Yayından Kaldır
-
imparatora söyle ocak ayını bekleyip neşter bilet muhabbetlerine başlasınCevap Yaz 9 9 Yayından Kaldır
-
Senin hiç suçun yokCevap Yaz 21 4 Yayından Kaldır
-
Rahat bırakın lan adamları istediği gibi istediği yere gidebilirler bizim gibi barbar olmmayınCevap Yaz 15 4 Yayından Kaldır
-
Yabancı futbolcular işine gereken saygıyı göstermiyor olayları dışarıya taşıyorlarCevap Yaz 1 12 Yayından Kaldır
-
edep ya huCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır