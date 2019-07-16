Garry Rodrigues transferi kavga çıkardı!
Hukuk Danışmanı Khaled Al-Quawaiz, 10 milyon euroya transfer edilen Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye hem bedelsiz vermesini hem de yıllık ücretinin %60'nın ödemesinin kamu fonlarının israf edilmesi olduğunu ve Suudi ekibi Al İttihad'e ceza verilmesi gerektiğini açıkladı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi ekibi Al İttihad'ın Garry Rodrigues için Galatasaray'a 10 milyon euro ödemesi, oyuncuya 4 milyon euro maaş vermesi ve 6 ay sonra da bedelsiz yollaması, ülkede mesele haline geldi. Hukuk Danışmanı Khaled Al-Quawaiz, bu transferin kamu fonlarının israf edilmesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Quawaiz, resmi makamların ceza vermesi gerektiğini belirterek, bu konudaki problemleri, şöyle dile getirdi:
NASIL ÜCRETSiZ VERiRSiNiZ!
Akşam'da yer alan habere göre; Al İttihad, Rodrigues'i 10 milyon euroya, yaklaşık (42 milyon Suudi Riyali) tutarında, henüz 6 ay önce transfer etmişti. Şimdi bu oyuncuyu nasıl ücretsiz gönderirsiniz ve maaşının %60'ına yakın kısmını karşılarsınız! Bu şekilde bir işlem açıkça kamu fonlarının israf edilmesidir. Bu kesinlikle,yasal olarak uygun değildir ve resmi makamların, Al Ittihad Başkanı Enmar Al-Haili ve yönetiminin cezalandırması gerekmektedir. Hukuk Danışmanı, Rodrigues'in 1 gollük katkısını da komik buldu...
TEKNiK DiREKTÖRÜM iSTEMEDi
Rodrigues ise bu konudan bağımsız olarak, şu açıklamayı yaptı: F.Bahçe beni istediğini, çok net şekilde gösterdi. Al Ittihad Teknik Direktörü Jose Luis Sierra, bana ihtiyacı olmadığını söyledi. Takımda bunu duyan tek isim ben oldum. Geçen sezon bunu anlamıştım. Kulüpte iyi zaman geçirdim. Suudi Arabistan'da futbol heyecanı var ama F.Bahçe, bana eve dönme ve oynama şansı sundu. Bunun için onlara minnettarım. Yeniden güçlü bir rekabete gireceğim.
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siz daha çok şampiyonluk yaşarsınız tabiki rüyanızda AVRUPA FATİHİ GALATASARAY DURURKEN TÜRKİYENİN GURURU CİM BOMCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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CEZA FENERE GELMİYOR YANLIZ ARAP KLÜBÜNE GELİYOR YORUMLARDA OKUDUGUNU ANLAMAYAN DANGALAKLAR VARCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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biz bu adamı hiçbir zaman beğenmedik ki size geldiğine de üzülelim garry gittikten sonra bizim iki kanat da form tuttu tek artısı hızı başka bir nane yok oyun bilgisi takım oyunu savunma pozisyon alma kısacası rezalet siz çok saç baş yolarsınız ozetten gollerini izlemekle olmuyor sizde onu da yapamayacak ya bunu az birşey fatih terim adam etmişti sizde de fatih terim yok malesef ama isterseniz onu da verelim ancak şampiyon olursunuz:))Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Bizim eskilerle nereye kadar.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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yüzyıl daha dilencilik yapın belki gs kadar kupanız olurCevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır
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Comolli ve Ali KOÇ vizyonu başlıyor diyelim :)))Cevap Yaz 25 11 Yayından Kaldır
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doğru etmez hiç bir gsbaşkanı dilencilik etmez çunku2 9 Yayından Kaldır
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Aslannnnnn görünümlü eşşeeek. (Bu sığıra laf söyleyelim diye eşşeğe hakaret gerçi :)))) gelmiş geçmiş ve gelecekteki tüm gs başkanlarını toplasan bir Ali koç etmez. ayrıca bu transferde Fb niye ceza alsınki. usülsüz transferleri ancak sizin çirkef kulüp yapar.15 6 Yayından Kaldır
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la siz harbii boş adamsınız ya şimdide adamı vizyon sahibi ettiniz öyle mi harbi esseksiniz siz fenerliler :)))))))))))))))) siz bundan ceza almazsanız bana da aslan demesinler14 21 Yayından Kaldır
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Cinconların kuyruk yarası yorumlardan okunuyor. Çok eğleniyorum.Cevap Yaz 18 14 Yayından Kaldır