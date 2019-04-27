Gana Basını, Alanyalı Isaac Sackey'in Beşiktaş'a Gideceğini Yazdı!
Gana basını, Beşiktaş'ın CSKA Sofya forması giyen Edwin Gyasi'nin ardından Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen bir başka Ganalı Isaac Sackey'i transfer etmek için de görüşmelere başladığını duyurdu.
Gana'da yayım yapan "Football Made in Ghana" adlı internet sitesi, Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor forması giyen Ganalı futbolcu Isaac Sackey'i kadrosuna katmak için görüşme halinde olduğunu duyurdu.
BONSERVİS BEDELİ 1 MİLYON EURO
Haberde Kara Kartal'ın 25 yaşındaki ön liberoyu Atiba Hutchinson'ın yerine düşündüğü ifade edilirken söz konusu transfer için konuşulan bonservis bedelinin ise 1 milyon euro olduğu belirtildi. Alanyaspor'un 2016 yazında Slovan Liberec'ten renklerine bağladığı Sackey, bu sezon takımıyla çıktığı 22 maçta gol ya da asist üretemedi.
(Fanatik)
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