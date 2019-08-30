Galatasaraylı yöneticiler Falcao için Fransa'ya gitti! Görüntüler ortaya çıktı

30.08.2019 18:34

Galatasaray'da Radamel Falcao için transfer girişimleri son sürat devam ediyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Monaco'ya giden ve geceyi orada geçiren Başkan Mustafa Cengiz ile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı yıldız için Monaco yönetimiyle bir kez daha masaya oturdu.

5 MİLYON EUROLUK BONSERVİS BEDELİ TRANSFERİ TIKIYOR

Bonservisi için 5 milyon euro istenmesi nedeniyle transferi gerçekleşemeyen Kolombiyalı oyuncunun transferini noktalamak isteyen Galatasaraylı idarecilere, menajer Özgün Koyutürk de eşlik etti. Fairmont Monte Carlo'daki buluşmada Falcao'daki son pürüzleri gidermek isteyen Galatasaraylı yetkililer tüm kozlarını masaya koyarak 33 yaşındaki yıldızla Türkiye'ye dönmeyi planlıyor. Adeta kördüğüme dönüşen transferin bugün olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlanması bekleniyor.

Öte yandan Fransa basınından L'Equipe, Falcao transferindeki son gelişmeyi "Monaco yönetimi, son saatlerde Radamel Falcao hakkında fikir değiştirdi. Falcao'nun Galatasaray'a transferi çok yakın" ifadeleriyle duyurmuştu. AS Monaco Başkanvekili Oleg Petrov, Radamel Falcao konusunda açıklama yaptı.

"FALCAO'NUN İSTEKLERİNİ ANLIYORUM"

Petrov, Falcao'nun geleceğiyle ilgili gelen soruya, "Konuşmak için henüz erken. Her şey mümkün. Gelecekte ne olur bilemiyorum. Ancak, bir önceki konuşmamıza göre çok az değişiklik oldu. Falcao ile konuştum. Teknik direktör Jardim ile konuştum. Falcao'nun isteklerini anlıyorum ama ben de bu kulübün çıkarlarını düşünmek zorundayım." yanıtını verdi.

"HALA İKİ GÜN VAR"

Falcao'nun gitmesi durumunda yeni bir forvet alıp almayacakalrına dair gelen soruyu ise Petrov, "Hücum için diğer çözümler üzerinde duruyoruz. Şu an yapılmış bir anlaşmamız yok. Önümüzde hala iki gün var. Fakat kolay değil. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürüyor." sözleriyle cevapladı.