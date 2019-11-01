Galatasaraylı yerli futbolcular cuma namazında görüntülendi

01.11.2019 17:34

Evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray'ın Türk futbolcularından Emre Taşdemir, Okan Kocuk, Adem Büyük ve Ahmet Çalık, cuma namazına gitti.

DANSÖZLE OYNAYANLARA GÖNDERME DENİLDİ

Sarı-kırmızılı futbolcuların cuma namazındaki fotoğrafı sosyal medyada çokça etkileşim aldı. Florya'da namaz kıldığı öğrenilen Türk futbolcuların fotoğrafı, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş mağlubiyetinin ardından dansöz oynatan yabancı futbolculara gönderme olarak nitelendirildi.

DONK, BABEL VE LEMINA DANSÖZLERLE EĞLENMİŞTİ

Süper Lig'de oynanan derbide Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da futbolcuların partiye katıldığı ve dansöz oynatılan görüntüler sosyal medyayı adeta salladı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde Babel, Donk ve Lemina'nın bir doğum günü partisine katıldığı ve dansöz oynattığı görülüyor.

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde kötü performans sergileyen Galatasaray'da oyuncuların tavrı eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medyaya dün gece düşen görüntüler sonrasında sosyal medyada kullanıcıların bir kısmı videonun derbi maçta alınan mağlubiyet sonrasında bir kısmı ise daha önce çekilmiş olduğu konusunda ikiye bölündü.