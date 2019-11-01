Galatasaraylı ve Rizeli futbolcular Lösemi'ye destek için maskeyle sahaya çıktı
Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. İki takım oyuncuları ve hakemler, Lösemili Çocuklar Haftası'na farkındalık için sahaya maske ile çıktı.
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında futbolcular ve hakemler, Lösemili Çocuklar Haftası'na farkındalık için sahaya maske ile çıktı.
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasında Lösemili Çocuklar Haftası unutulmadı. Sarı-kırmızılı futbolcular sahaya '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' yazılı pankartla çıktı. Ayrıca iki takım futbolcuları ve maçın hakemleri de farkındalık için seremonide ağızlarına maske taktı.