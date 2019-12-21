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Galatasaraylı taraftarlar, Tuzlaspor sitesini hackledi

Galatasaraylı taraftarlar, Gökhan Çıra ile yaşanan gerginlik sonrası Tuzlaspor resmi internet sitesini hackledi.

21.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:41
Galatasaraylı taraftarlar, Tuzlaspor sitesini hackledi

'ın Tuzlaspor ile oynadığı maç sonunda ile Galatasaraylı oyuncular arasındaki kavga, üzerinden 4 gün geçmesine rağmen gündemden düşmüyor. Galatasaraylı taraftarlar, Tuzlaspor'un resmi internet sitesini hackledi.

"GALATASARAY TARAFTARINA SAYGILI OLUN"

Tuzlaspor'un sitesinin girişinde Galatasaray logosu yer alırken logonun üstünde de "Galatasaray taraftarına saygılı olun" ifadeleri yer aldı.

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