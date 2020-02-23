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Derbi öncesi olay! Bir otobüs dolusu taraftar, karakola götürüldü

Galatasaraylı taraftarları Ülker Stadı'na taşıyan otobüslerden birisinin camı kırıldı. Camı kırık olan araçtaki taraftarlar, otobüsten indirilmedi. Camı kıran kişi tespit edilemediği için otobüs direkt karakola götürüldü.

23.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:52
Derbi öncesi olay! Bir otobüs dolusu taraftar, karakola götürüldü

Saat 15.30 civarında önünden hareket eden sarı kırmızılı taraftarlar saat 16.30'da stada ulaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra stada girişi sağlandı. Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarları taşıyan otobüslerden birisinin camı kırıldı.

TOPLAM GÖZALTI SAYISI 7 OLDU

Camı kırık olan araçtaki Galatasaray taraftarları, otobüsten indirilmedi. Camı kıran kişi tespit edilemediği için otobüs direkt karakola götürüldü.Öte yandan başka bir otobüsün camında da kırıklar meydana geldi. Camı kırdığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 7 oldu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Derbi öncesi olay! Bir otobüs taraftar, karakola götürüldü
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