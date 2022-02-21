Galatasaraylı taraftarlar, Çaykur Rizespor'a imza atan Bülent Korkmaz'a tepki gösterdi

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ı getirdi. Karadeniz ekibi, başarılı teknik direktörle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Alanyaspor'da görev yapan Bülent Korkmaz'ın, Çaykur Rizespor ile anlaşması Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti. Sarı Kırmızılı taraftarlar, kulübün efsane kaptanı Bülent Korkmaz'ın, Karadeniz temsilcisiyle anlaşmasıyla hayal kırıklıkları yaşadıklarını ifade ettiler. Bazı taraftarlar ise gösterilen tepkilere karşı çıkarak Korkmaz'ın profesyonel bir teknik direktör olduğunu ve kariyerinin devam etmesi gerektiğini ifade ettiler.

Öyle ki taraftarların gösterdiği yoğun tepkilerin ardından Bülent Korkmaz ismi uzun bir süre Türkiye gündeminde en çok konuşulan konu oldu.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

"AÇLIKTAN MI ÖLÜRDÜN?"

ultrAslan taraftar grubunun eski liderlerinden Oğuz Atay da konuyla ilgili açıklama yaparak "Bülent Korkmaz, canımız gibi sevdiğimiz kaptanımızdır fakat sen Çaykur Rizespor'un bu teklifini 2.5 ay kabul etmeseydin açlıktan mı ölürdün?" ifadelerini kullandı.

HAMZAOĞLU'NUN ARDINDAN BÜLENT KORKMAZ

Çaykur Rizespor bu sezona Bülent Uygun yönetiminde başlamış, 6. haftanın sonunda teknik adamla yollarını ayırdıktan sonra göreve Hamza Hamzaoğlu getirilmişti. Futbolculuk döneminde Galatasaray forması giyen Hamzaoğlu, teknik direktör olarak Sarı Kırmızılı takımın başında üç kupa birden kazanmıştı.

Bu sezon daha önce Alanyaspor'un başında görev yapan Bülent Korkmaz, Alanya ekibiyle Galatasaray'ı 1-0 yenmeyi başarmıştı. Korkmaz'ın Çaykur Rizespor başındaki ilk maçı da efsanesi olduğu Galatasaray'a karşı olacak.

NE OLMUŞTU?

Oğulcan Çağlayan transferinde iki kulübün arası gerilmişti. Sarı kırmızılı kulüp, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkartmak için Çaykur Rizespor'a 1 milyon 200 bin Euro ve 506 bin 275 TL öderken Karadeniz ekibi twitter hesabından "Ödendi" şeklinde bir video paylaşmış ve Sarı Kırmızılı takımın tepkisini çekmişti.