: Galatasaraylı taraftarlar 5-0'lık skor sonrası Terim'i istifaya davet etti

12.12.2019 01:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 01:06

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray, Avrupa'ya veda etti.

Bu maç sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim'i istifaya davet etti. Fatih Terim istifa hashtagi Twitter'da trend topic oldu. Taraftarlar, 6-0'lık Real Madrid maçının ardından da Twitter'dan Terim'e istifa çağrısı yapmıştı.

Haber Videosu