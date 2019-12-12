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Galatasaraylı taraftarlar 5-0'lık skor sonrası Terim'i istifaya davet etti

PSG'nin Galatasaray'ı 5-0 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyadan Teknik Direktör Fatih Terim'i istifaya davet etti.

12.12.2019 01:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 01:06
Galatasaraylı taraftarlar 5-0'lık skor sonrası Terim'i istifaya davet etti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında , Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray, Avrupa'ya veda etti.

Bu maç sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar, Teknik Direktör 'i istifaya davet etti. Fatih Terim istifa hashtagi Twitter'da trend topic oldu. Taraftarlar, 6-0'lık Real Madrid maçının ardından da Twitter'dan Terim'e istifa çağrısı yapmıştı.


Haber Videosu

: Galatasaraylı taraftarlar 5-0'lık skor sonrası Terim'i istifaya davet etti
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