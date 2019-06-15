Galatasaraylı Marcao'ya 10 milyon euroluk teklif geldiği iddia edildi!

Yeni sezon transferleri için oyuncu satma zorunluluğu bulunan Galatasaray'da gol kralı Diagne ve Belhanda'ya müşteri ararken, sürpriz bir futbolcusuna teklif geldi. Sarı-kırmızılıların, Portekiz'in Chaves takımdan transfer ettiği Marcao için 10 milyon euroluk bir öneri yapıldığı ortaya çıktı.

ROMA VE SEVİLLA'NIN TAKİBİNDE

Galatasaray'a geldikten sonraki performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Brezilyalı stoperin, Roma ve Sevilla gibi kulüplerin radarında olduğu iddia edildi. İspanyol ve İtalyan takımlarının takibinde bulunan 23 yaşındaki stoper için menajerlerin Galatasaray'ın kapısını aşındırdığı ifade edildi.

4 MİLYON EUROYA ALMIŞLARDI

Ocak döneminde Chaves'ten 4 milyon euroya transfer olan Marcao'nun kısa sürede fiyatını ikiye katlaması yönetimi sevindirirken, teknik kadronun genç stoperin satılması fikrine sıcak bakmadığı biliniyor.

MAAŞI 800 BİN EURO

Marcao'yu transferde hedef haline getiren noktalardan biri de aldığı düşük ücret... Sarı-kırmızılılardan yıllık 800 bin euro kazanan Marcao'nun 3 yıllık mukavelesi bulunuyor. Oyuncu almak için oyuncu satmak zorunda olan sarı-kırmızılıların Diagne ve Belhanda planı tutmazsa Marcao kartını oynayıp oynamayacağı bilinmiyor. Cim-Bom'un, ileride kulübe daha büyük paralar kazandırabilme potansiyelleri dikkate alarak Marcao için 4 milyon euroluk yatırım yapıldı.

(Skorer)