Galatasaraylı Marcao, derbi zaferini koluna kazıttı
Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, 20 yıl sonra Kadıköy'de gelen derbi galibiyetinin tarihini koluna dövme yaptırarak ölümsüzleştirdi.
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe derbisinden sahadan 3-1'lik skorla galip gelirken, 20 yıl sonra Kadıköy'den zaferle ayrıldı. Bu mücadele 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan sarı-kırmızılıların Brezilyalı savunmacısı Marcao da derbi tarihi olan 23.02.2020 tarihini Galatasaray logosu ile birlikte koluna dövme olarak yaptırdı.
Sosyal medya hesabından dövmesinin yapım aşamasını paylaşan Marcao'ya sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük destek mesajları geldi.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Galatasaraylı Marcao, derbi zaferini koluna kazıttı
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Muriqi yedi bitirdi. Aslanım benim. Böyle oyna canımızı ye. Fenerliler zırlamaya, ağlamaya, çıldırmaya devam etsin. İMPARATOR F A T İ H T E R İ MCevap Yaz Yayından Kaldır
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zafer kazanmaya aç oldukları için normaldir :DCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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Yanılıyorsun reis. . . hayal dünyasındamısın. . . . kupaların sayısı belli değil!. .2 2 Yayından Kaldır