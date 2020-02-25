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Galatasaraylı Marcao, derbi zaferini koluna kazıttı

Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, 20 yıl sonra Kadıköy'de gelen derbi galibiyetinin tarihini koluna dövme yaptırarak ölümsüzleştirdi.

25.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:59
Galatasaraylı Marcao, derbi zaferini koluna kazıttı

Süper Lig'in 23. haftasında , konuk olduğu Fenerbahçe derbisinden sahadan 3-1'lik skorla galip gelirken, 20 yıl sonra 'den zaferle ayrıldı. Bu mücadele 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan sarı-kırmızılıların Brezilyalı savunmacısı Marcao da derbi tarihi olan 23.02.2020 tarihini Galatasaray logosu ile birlikte koluna dövme olarak yaptırdı.

Sosyal medya hesabından dövmesinin yapım aşamasını paylaşan Marcao'ya sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük destek mesajları geldi.

Kaynak: İHA


Haber Videosu

: Galatasaraylı Marcao, derbi zaferini koluna kazıttı
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HABER YORUMLARI (3)

  • KADIKÖY FATİHİ:
    Muriqi yedi bitirdi. Aslanım benim. Böyle oyna canımızı ye. Fenerliler zırlamaya, ağlamaya, çıldırmaya devam etsin. İMPARATOR F A T İ H T E R İ M
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  • KOÇALİ:
    Yanılıyorsun reis. . . hayal dünyasındamısın. . . . kupaların sayısı belli değil!. .
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