Galatasaraylı futbolcuların dansözlü eğlencesi olay oldu

30.10.2019 11:41

Son olarak Süper Lig'de oynanan derbide Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da futbolcuların partiye katıldığı ve dansöz oynatılan görüntüler sosyal medyayı adeta salladı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde Babel, Donk ve Lemina'nın bir doğum günü partisine katıldığı ve dansöz oynattığı görülüyor.

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde kötü performans sergileyen Galatasaray'da oyuncuların tavrı eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medyaya dün gece düşen görüntüler sonrasında sosyal medyada kullanıcıların bir kısmı videonun derbi maçta alınan mağlubiyet sonrasında bir kısmı ise daha önce çekilmiş olduğu konusunda ikiye bölündü.

"OĞLUM AMELİYAT OLDU" DİYEN DONK'A TEPKİ

Ayrıca derbi öncesi "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım" diyerek maçta oynayamayacağını açıklayan Donk'un da partide olması sosyal medyada büyük tepki topladı.