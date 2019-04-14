Galatasaraylı Futbolcular, Can Bartu'yu Unutmadı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde vefat eden sarı-lacivertlilerin ve Türk sporunun önemli ismi Can Bartu'yu unutmadı. Sarı-kırmızılılar maç öncesinde ısınmaya iki kulübün efsane isimlerinin olduğu tişörtle çıktı.

Tişörtlerde Metin Oktay ile Can Bartu'nun fotoğrafları yer aldı. Tişörtün arkasında ise sonsuzluk işareti bulunuyordu.

Kaynak: İHA