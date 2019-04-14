Galatasaraylı Futbolcular, Can Bartu'yu Unutmadı
Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe derbisi öncesinde ısınmaya üzerinde Metin Oktay ve Can Bartu fotoğrafları olan tişörtle çıktı.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde vefat eden sarı-lacivertlilerin ve Türk sporunun önemli ismi Can Bartu'yu unutmadı. Sarı-kırmızılılar maç öncesinde ısınmaya iki kulübün efsane isimlerinin olduğu tişörtle çıktı.
Tişörtlerde Metin Oktay ile Can Bartu'nun fotoğrafları yer aldı. Tişörtün arkasında ise sonsuzluk işareti bulunuyordu.
Kaynak: İHA
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