Galatasaraylı Futbolcular, Can Bartu'yu Unutmadı

Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe derbisi öncesinde ısınmaya üzerinde Metin Oktay ve Can Bartu fotoğrafları olan tişörtle çıktı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde vefat eden sarı-lacivertlilerin ve Türk sporunun önemli ismi Can Bartu'yu unutmadı. Sarı-kırmızılılar maç öncesinde ısınmaya iki kulübün efsane isimlerinin olduğu tişörtle çıktı.

Tişörtlerde Metin Oktay ile Can Bartu'nun fotoğrafları yer aldı. Tişörtün arkasında ise sonsuzluk işareti bulunuyordu.

Kaynak: İHA
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