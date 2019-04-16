Galatasaraylı Futbolcu Derbi Sonrası Kadro Dışı Bırakılacak, Hasan Şaş 'Gerekeni Yapacağız' Dedi
Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe derbisi öncesinde taraftar için yaptığı 'Hepsi Suriyeli' sözleri tepki çekmişti. Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş, "Taraftarın içi rahat olsun. Gerekeni yapacağız" mesajı yolladı. Kulüp oyuncuyu kadro dışı bırakma kararı aldı.
Florya'ya takımı derbisiye uğurlamak için gelen taraftarlar için 'Hepsi Suriyeli yemin ediyorum" yorumu yapan Sinan Gümüş'ü yönetim, kadro dışı bırakacak.
Akşam'da yer alan habere göre; Diagne'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoya yansıyan sözleri camiada tepki çeken Sinan, "Kötü niyetli olmayan bir sözümün yanlış anlaşılmasından dolayı çok üzgünüm. Kırdığım, üzdüğüm kimse varsa özür dilerim" dedi. G.Saray antrenörü Hasan Şaş "Taraftarın içi rahat olsun. Gerekeni yapacağız" mesajı yolladı.
Yönetim oyuncuyu kadro dışı bırakacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuyla hiçbir görüşme yapılmayacak.
YORUMLAR (23)
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Kendi pisliklerini kapatmak için sinan ı harcıyo. Hem sinan da doğru söylemiş....Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bakanımız albayrak açıklama yapmış. Seçim yenilenirse yatırımlarıetkilemez diye... Doğru, olmayan şey nasıl etkilensinCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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BOŞ TOPÇU . BOŞUNA ZAMAN KAYBEDİYORSUNUZ BUNUNLA . LİGİN İLK YARISINDA FORVET YOKTU O VE BİRSÜRÜ MAÇA ÇIKTI SİNAN FAKAT HEPSİNDE FOS . İŞTE SENE 1 KERE YERE ŞANSA BALA BİŞEYLER YAPIYOR DENK GELİRSE .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Değerli halkım biliyorum burada spor haberi var fakat yazmak içimden geldi. Demirören ailesi için, lüks ve şatafatlı insanlar rahat etsin diye caddeler kapanıyor, hangi hakla kapatılıyor bu yollar. Biz 7 den 77 yaşına bir tas çorbaya taalim, Çanakkale'ye Sakarya'ya Dumlupınar'a Kocatepe'ye savaşa mücadeleye koşmuş milletiz halkız, bunlar için mi. Lütfen görün bilin haktan yana olun ..Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Bence bu şaşı Hasan’ı şutlasınlar tam bir çirkefCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır