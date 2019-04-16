Galatasaraylı Futbolcu Derbi Sonrası Kadro Dışı Bırakılacak, Hasan Şaş 'Gerekeni Yapacağız' Dedi

Florya'ya takımı derbisiye uğurlamak için gelen taraftarlar için 'Hepsi Suriyeli yemin ediyorum" yorumu yapan Sinan Gümüş'ü yönetim, kadro dışı bırakacak.

Akşam'da yer alan habere göre; Diagne'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoya yansıyan sözleri camiada tepki çeken Sinan, "Kötü niyetli olmayan bir sözümün yanlış anlaşılmasından dolayı çok üzgünüm. Kırdığım, üzdüğüm kimse varsa özür dilerim" dedi. G.Saray antrenörü Hasan Şaş "Taraftarın içi rahat olsun. Gerekeni yapacağız" mesajı yolladı.

Yönetim oyuncuyu kadro dışı bırakacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuyla hiçbir görüşme yapılmayacak.