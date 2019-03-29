Galatasaraylı Diagne'nin Sakatlandığı Saha, Patates Tarlasını Andırıyor!
Galatasaray forması giyen Mbaya Diagne'nin sakatlandığı Senegal-Mali maçında saha zemini görenleri hayrete düşürdü.
Senegal'in Mali'yi 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçının 58.dakikasında sert bir şekilde yere düşen ve oyuna devam edemeyen Diagne'nin sakatlanmasına saha zemininin sebep olduğu ortaya çıktı.
DİAGNE'NİN OMZU ÇIKMIŞTI
Yaşanan talihsiz anda gelen ortaya kafayla vurmak isterken dengesini kaybederek yere düşen Diagne'nin omzunda çıkık meydana gelmişti. Diagne'nin hastaneye kaldırıldığı o pozisyon sonrası maçın oynandağı Dakar'daki Leopold Sedar Senghor Stadyumu'nun zemini tartışma konusu oldu. Yeşil zeminin son derece bozuk olduğu, bu nedenle Diagne'nin dengesiz bir şekilde düşerek sakatlandığı yorumları yapılırken, saha zeminini yakından gösteren fotoğrafların paylaşılmasıyla tepkiler yükseldi.
KÖSTEBEK YUVASINA DÖNMÜŞ
Adeta köstebek yuvasına dönmüş çıkıntıların göze çarptığı stat zemini ile ilgili Senegal teknik direktörü Aliou Cisse de "Saha zemini gerçekten iyi değildi. Zemin kötüydü ama iki takım için de aynıydı. Oyuncularımı da böyle bir sahada futbollarını oynayarak galip geldikleri için tebrik ediyorum" yorumunu yapmıştı.
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sanki Türkiyede sahalar daha iyi. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Patates hafif kalır. Daha çok balon gibi patladı gitti...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Gene bizim zeminlerden iyiCevap Yaz Yayından Kaldır
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ne var sanki eskiden daha kötüydü sahalarCevap Yaz Yayından Kaldır
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gıttı paracıklar. adamın daha golu yok penaltı dısında. bızım slımanı ıle es degerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır