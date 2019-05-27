Mbaye Diagne Şampiyonluk Kutlamalarına Neden Katılmadığını Açıkladı

Sezonu 30 golle tamamlayarak gol kralı olan ve ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını elde eden Senegalli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki ciddi ailevi nedenlerden dolayı geçen cumartesi günü yapılan kutlamalara katılamadım. Benim için muazzam bir üzüntü." ifadelerini kullandı. Basında yanlış haberlerin çıktığını savunan Diagne, şunları kaydetti:

"BEN GALATASARAYLIYIM"

Kaynak: AA