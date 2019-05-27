Mbaye Diagne Şampiyonluk Kutlamalarına Neden Katılmadığını Açıkladı
Şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mbaye Diagne, ailevi nedenlerden dolayı organizasyonda yer alamadığını bildirdi.
Sezonu 30 golle tamamlayarak gol kralı olan ve ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını elde eden Senegalli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki ciddi ailevi nedenlerden dolayı geçen cumartesi günü yapılan kutlamalara katılamadım. Benim için muazzam bir üzüntü." ifadelerini kullandı. Basında yanlış haberlerin çıktığını savunan Diagne, şunları kaydetti:
"BEN GALATASARAYLIYIM""Sadece birkaç aylığına Galatasaray'dayım ama bu büyük kulübün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Beni anlayacağınıza eminim. Bunu telafi etmek için birçok golle elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bazı gazeteciler zaten yanlış şeyler yazıyor. Ben Galatasaraylıyım. Bugün burada sizinle olduğum için mutluyum."
Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
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başakşehire yazık ettiler kupa onların hakkıydı.gassaray aldığı tüm kupaları sahiplerine iade etsin.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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kıskananlar çatlasın seneye şampiyonuz demiyorum üst üste beşi tamamlayacağızşampiyon olacağız beşinci yıldızı takacağız diyorum dört yıl üst üste olmadık mı niye beş olmasınCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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bir beşiktaşlı olarak sampiyonluğunuzu kutlarım. ama bu futbol severlere hakaret etti günün birinde. onun için sevimsiz saygısız bir futbolcu.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Beleş penaltılar vicdanını sızlatmıştır. .Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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