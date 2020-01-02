Galatasaray, Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı
Galatasaray, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Celil Yüksel'i sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a kiraladı.
Galatasaray'da Ocak ayı operasyonu sürüyor. Marcelo Saracchi transferini bitiren sarı-kırmızılılarda genç oyuncu Celil Yüksel için ayrılık kararı çıktı. Galatasaray, Asist Analiz'in haberine göre; Celil Yüksel'i TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a sezon sonuna kadar kiraladı.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİNİ 2023 YILINA KADAR UZATTI
Sezon başında Galatasaray ile sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon altyapıda 6 maça çıktı ve 1 gol attı. Adanaspor, 2019-2020 sezonun ilk devresini topladığı 12 puanla 17. sırada tamamlayabildi.
Haber Videosu: Galatasaray, Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı
-
ardayıda manisaya kiralayın madem 66nolu forma vb. başa döndükCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
imparatore de futbolcu olarak adanademire hoca olarakda ankaragücüne gitmeli1 Yayından Kaldır