: Galatasaray, Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı

02.01.2020 19:11 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:51

Galatasaray'da Ocak ayı operasyonu sürüyor. Marcelo Saracchi transferini bitiren sarı-kırmızılılarda genç oyuncu Celil Yüksel için ayrılık kararı çıktı. Galatasaray, Asist Analiz'in haberine göre; Celil Yüksel'i TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a sezon sonuna kadar kiraladı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİNİ 2023 YILINA KADAR UZATTI

Sezon başında Galatasaray ile sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon altyapıda 6 maça çıktı ve 1 gol attı. Adanaspor, 2019-2020 sezonun ilk devresini topladığı 12 puanla 17. sırada tamamlayabildi.

Haber Videosu