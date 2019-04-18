Galatasaraylı Celil Yüksel Portekiz Yolcusu

Devre arasında Ozan Kabak'ı 11 milyon euroya Stuttgart'a satan Galatasaray'da altyapıdan A Takım'a yeni çıkmış Yunus Akgün için de Belçika'dan teklif gelmişti. Yunus'un Anderlecht'e transferi son anda gerçekleşmedi. Florya ürünü geleceğin yıldızlarından Celil Yüksel'in ise Süper Ligin yanı sıra Portekiz'den de teklif aldığı öğrenildi.

BU SEZON 11 DAKİKA OYNADI

A Takım'da şans bulamayan 21 yaşındaki Celil'in sezon sonunda Avrupa fırsatını değerlendireceği belirtildi. Celil bu sezon 1-1 biten Konyaspor ve 3-0 kazanılan Kayserispor maçlarında toplam 11 dakika görev aldı. Genç futbolcu, U21 takımında ise 9 karşılaşmada görev yaptı.

(Sabah)