Galatasaraylı Bir Taraftar Kırmızı Kart Gören Hatayaspor Kalecisi Ömer Alıcı'ya Su Şişesi Fırlattı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupasında Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 39. dakikasında Hatayspor kalecisi Ömer Alıcı kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılı bir taraftar, kırmızı kart gören Ömer Alıcı'ya su şişesi fırlattı. Şişe, tecrübeli kalecinin kafasına isabet etti.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Hatayspor'u Türk Telekom Stadında konuk etti.
39. dakikada Selçuk İnan'ın uzun pasında Fernando, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda kaleci Ömer topa ceza sahası dışında elle müdahale etti. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, Ömer'e önce sarı kart gösterdi, ardından VAR'a danışarak kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi.
SU ŞİŞESİ KAFASINA İSABET ETTİ
Sarı kırmızılı bir taraftar, kırmızı kart gören Ömer Alıcı'ya su şişesi fırlattı. Şişe 33 yaşındaki kalecinin kafasına isabet etti.
YORUMLAR (1)
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pislik her yerde pisliktir cezada versen gine ayni vermesende ayni ulan utanin beCevap Yaz 1 Yayından Kaldır